Simülasyon oyunları arasında yer alan ve günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Idle Decoration Inc’de birbirinden farklı evleri dekore edeceğiz.

Detaylı içerikleri ile oyunculara sanki gerçek bir evi dekore ediyormuş gibi bir deneyim sunan Idle Decoration Inc zengin bir yapıya sahip.

Yapımda birbirinden farklı evleri dekore edecek, kendi tasarımlarımızı evlere yansıtacak ve eğlenceli animasyonlar eşliğinde adeta bir mimar olarak görev alacağız.

3D perspektifi ile oynanabilen yapım da oyuncular diğer bir yandan da dekorasyon şirketlerini yönetecekler. Oyuncular şirketleri için personel alacak, bu personelleri yönetecekler.

Mükemmel bir tıklama oyunu olarak ifade edilen yapımda bazen fayans döşeyecek, bazen mobilya taşıyacak kısaca evi istenen tasarıma kavuşturmaya çalışacağız.