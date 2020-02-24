Idle Digging Tycoon

Bu kendin yap simülasyon oyununda, güzel binaları kazacak ve yepyeni yapılar inşa etmek için işçilerinizi yöneteceksiniz. Daha hızlı kazmak için altın kazanın ve kazma araçlarınızı yükseltin. Bağımlılık yapan kazma oyununun tadını çıkarın ve zengin olun.

Onlarca koleksiyon kazmanızı bekliyor. Beş benzersiz harita ve beş çeşit rastgele sahne size inanılmaz bir deneyim sunacak. Hedefinize ulaşmadan önce, üsler inşa edebilir, öğeleri kullanabilir ve oyununuzu kolaylaştıracak makinenizi geliştirebilirsiniz.

Çatlamış binaları yıkmak ve yenilerini inşa etmek için işçilerinizi yönetin. Daha fazla altın kazanarak araçlarınızı geliştirin ve bu şekilde daha çok binaya hükmedin. Mümkün olduğunca zengin olmak için kazmayla uğraşın. İşlem çok basit: Sadece matkapla kaz ve yerin dibine doğru yeterince altın ve elmas bulana kadar girmelisin.

En iyi madenci ol ve en nadir eşyaları elde et.