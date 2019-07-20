Machbird Studio imzası ile geliştirilen ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanan Idle Dream Farm mobil bir simülasyon oyunudur. Rengarenk içeriklerin, kaliteli grafiklerin ve zengin bir yapının yer aldığı oyunda çiftçilik yapacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Idle serisinin en yeni oyunu olarak karşımıza çıkan yapım oynaması ücretsiz olan yapısı ile de geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapım Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme puanına da sahip olurken, 100 binden fazla oyuncu tarafından da keyifle oynanıyor. 15’ten fazla farklı çiftliğin yer aldığı oyunda tarla ekip biçebilecek, hasatı satarak para kazanabileceğiz. Oldukça hoş bir oynanışa sahip olan yapım tamamen ücretsizdir.