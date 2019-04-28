Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Evil - Clicker Simulator, hayaletler ve şeytanları çalıştırarak kendi işkence çiftliğinizi inşa edebileceğiniz sıra dışı bir çiftlik kurma oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ilginç karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zebani ve şeytanları çalıştırarak insanlara çeşitli işkenceler yapmak ve ruhlarını toplayarak farklı bölümlere ulaşmaktır. Oyunun konusu, klasik çiftlik kurma oyunlarına göre çok daha farklı ve ilginç bir şekilde hazırlanmıştır. Farklı işkence metotlarından faydalanarak çiftliğinizdeki insanlara işkence yapabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Stres atabileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun çerisinde kaynayan kazanlar, hedef tahtaları, ateş çukurları, kırbaç ve daha onlarca farklı işkence mekanizması yer almaktadır. Bu işkence metotlarını kullanarak şeytan işçilerle insanlara işkence yapabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde bulunan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Idle Evil - Clicker Simulator, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.