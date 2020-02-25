Idle Fisher Tycoon şimdiye kadar yaşadığınız en heyecan verici yolculuğa çıkaracak. Tüm bölgeyi yönetme ve tüm çağların en popüler balıkçı kralı olma fırsatına sahipsiniz. Sermayeniz büyümeye başlar başlamaz, hiç kimse kazancınızı durduramaz.

En zenginler listesinin zirvesine çıkın. Idle Fisher Tycoon oyun listelerinde iş adamlarının arasına katılın. Dünya haritasının yardımıyla yerleri atlayın ve istediğiniz yerde ve zamanda müreffeh bir balıkçı imparatorluğu oluşturun. Kendi bölgenizi ve ortaklarınızın gelirini kullanarak bölgenizi genişletin.

Arkadaşlarınızın ve asistanlarınızın sizin için tüm işi yapmasına izin verin ve oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zenginliğinizle herkesi etkileyin tarih boyunca sürekli büyüyün. Oyuna girin ve başarılı balıkçılık işinizi geliştirmek için tıklamaya başlayın. Mükemmel bir balıkçı olduğunuz için imparatorluğunuz büyüyecek.