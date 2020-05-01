Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Idle Food Court Tycoon oyunculara eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı dükkanlara sahip olacağımız oyunda en zengin restoran sahibi olmaya çalışacağız. Sık sık restoranlarımızı büyüterek yeni personeller işe alacağımız oyunda müşterilerimizin yüzünü güldürerek daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacağız.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım da aksiyondan uzak, eğlenceli ve tempolu bir yapı bizleri bekliyor olacak. Rengarenk atmosfere sahip olan yapım da çeşitli gıda birimlerinden yararlanarak müşterilerimize yeni lezzetler sunacağız.

Dükkanımıza gelen müşterilerimiz ile ilgilenecek, onlara güler yüzlü hizmet sunarak beğenilerini kazanmaya çalışacağız.

Yapım her geçen gün kitlesini artırmaya devam ederken günümüzde iki farklı mobil platformda da oynanmaya devam ediliyor.