Dijital ve fiziksel arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Idle Gun Tycoon, ikisini birleştirerek tamamen etkileşimli bir gerçek dünya deneyimi yaratıyor. Sizin için 50'den fazla ateşli silah türü mevcut.

Idle Gun Tycoon oynarken, 50'den fazla farklı silah türü yaratma şansına sahipsin. Tabanca, av tüfeği, SMG, keskin nişancı gibi keşfedilecek çeşitli silahlar var. Silah koleksiyonu son derece çeşitli, en sevdiğiniz silahları kolayca MP5, Desert Eagle, AK 47, AR 15 gibi bulabilirsiniz. Her silahın kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Cephane büyüklüğü, güç, sağlamlık, kurşun sayısı gibi göz önünde bulundurmanız gereken bazı durumlar var.

Idle Gun Tycoon'daki silahın detaylı ve gerçekçi özellikleri var. Para miktarını artırmak için kilidi açılmış silahları yükseltebilirsiniz. Güncellemeden sonra silahınız daha güçlü, daha fazla stabil, daha doğru ateş edecek. Şirketinizin mümkün olan en fazla parayı kazanmasına yardımcı olmak için akıllıca yatırım yapın, böylece yeni silahlar alabilirsiniz.