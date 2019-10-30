Hayalin kurduğunuz şehri sıfırdan inşa ederek yönetime el koyacağınız ve şehri büyütmek için çeşitli görevler üstleneceğiniz Idle Island, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ücretsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, boş bir alan üzerine farklı binalar ve ticaret merkezleri inşa ederek şehrinizi geliştirmektir. Belediye yönetiminde rol alarak şehrin çevre düzenlemesini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Nakit akışını düzenli bir hale getirerek şehrinizi mega kent yapma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda apartman, mağaza, otel, banka, otopark, fabrika ve daha onlarca farklı alanda faaliyet gösteren binayı şehrinize yerleştirebilirsiniz. Binaların konumlarını dilediğiniz gibi belirleyebilir ve şehrinizi büyüterek yola devam edebilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Island, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.