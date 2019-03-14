Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde bulunan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Idle Kingdom Builder, hayalinizdeki köyü kurabileceğiniz ve çeşitli alanlarda üretim yaparak para kazanabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.

Çizgi film tarzında hazırlanan grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sıfırdan bir köy inşa etmek ve farklı kaynaklar üreterek geniş bir alana yayılmaktır. Köyünüzü geliştirmek için onlarca üretim alanı kurabilir ve istediğiniz miktarda işçi çalıştırabilirsiniz. Olabildiğince fazla üretim yaparak köyünüzü hızla geliştirebilir ve farklı araçların kilidini açabilirsiniz.

Oyun içerisinde köye kurabileceğiniz buğday değirmenleri, kereste fabrikaları, maden ocakları, taş ocakları, demir ocakları ve tarlalar gibi onlarca farklı üretim alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda maksimum düzeyde kaynak üreterek seviye atlayabilirsiniz. Böylece fazla miktarda para kazanabilir ve köyünüzü daha çabuk geliştirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Idle Kingdom Builder, stres atabileceğiniz eğlenceli bir köy inşa etme oyunu olarak öne çıkıyor.