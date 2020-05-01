Idle temalı oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan Idle Landmark Tycoon simülasyon oyunu olarak kitlesini artırmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında yer alan simgeleri inşa etmeye çalışacağımız oyunda oldukça eğlenceli bir oynanış yer alacak.

Mısır Piramitleri, Eyfel Kulesi gibi yerleri inşa edeceğimiz oyun da şantiye şefi olarak görev alacağız. Oyuncular işçiler alarak inşaat işleri yapacak, sayısız görevi gerçekleştirmeye çalışacaklar.

Rengarenk oynanışı ile oyunculara keyifli bir atmosferi sunacak olan yapım hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Play Store üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.