Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Life Sim ile gerçekçi bir yaşam süreceğiz.

Kendi avatarımızı yaratarak başlayacağımız oyunda görünümümüzü dilediğimiz gibi ayarlayabilecek, birçok meslek türü arasından mesleğimizi seçerek gerçek bir yaşam sürmeye çalışacağız.

Sporcu, avukat, doktor gibi birçok meslek grubunun yer aldığı yapım içerisinde oyuncular mesleklerini seçecek, kariyer hedefi belirleyecek, işe girecek, ev alacak, spor yapacak, alışverişe çıkacak ve kısaca gerçekçi bir yaşamı deneyimleme şansı elde edecekler.

Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü yapım içerisinde evimizi ve diğer nesneleri yükseltebilecek, birbirinden önemli kararlar alacak, hayatımızı şekillendirmeye çalışacağız.

Farklı kombinasyonlar keşfetme fırsatı elde edeceğimiz yapım içerisinde çeşitli karakterler ile de etkileşime girmek mümkün olacak.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Idle Life Sim yeni oyuncular kazanmaya da devam ediyor.