Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren Idle Mafia Tycoon, istediğiniz bir bölgeyi seçerek bu bölgenin kontrolünü elinize alabileceğiniz ve mafyalık yaparak para kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, belirli bir bölgeyi kontrol altında tutarak her türlü faaliyetten haberdar olmak ve payınıza düşen komisyonları tahsil etmektir. Yeni üyelerden haraç alabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Mafyaların kralı olduğunuzu kanıtlamak için bölgede ağırlığınızı koymalı ve bölgedeki tüm insanları kontrol altına almalısınız. Bu sayede size yardım edecek daha fazla adam satın alabilir ve gücünüzü katlayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden farklı görünüme sahip onlarca karakter bulunmaktadır. Ayrıca sayısız silah ve bıçak çeşiti yer almaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek oyuna başlayabilir ve haraç toplayabilirisiniz. Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Idle Mafia Tycoon ile sizlerde keyifli anlar geçirebilir ve farklı bir deneyim edinebilirsiniz.