Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Idle Magic, çeşitli özelliklere sahip onlarca askerden yararlanarak stratejik savaşlara katılacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyunudur.

Basit ve anlaşılır menü tasarımına sahip bu oyunda amaç, zorlu görevler üstlenerek savaş haritası üzerinde ilerlemek ve meydan savaşlarına katılarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmektir.

Ordunuzu dilediğiniz gibi yönetebilir ve askerlerinizin özelliklerini geliştirerek daha da güçlendirebilirsiniz. Savaş esnasında havadan düşen yardım birliklerinden faydalanarak düşmanlarınızı daha kolay mağlup edebilir ve seviye atlayarak yeni asker türlerinin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda kılıç şövalyesi, okçu, balta fırlatan, mızrak atan, sihirbaz ve büyücü gibi onlarca farklı özelliğe sahip asker yer almaktadır. Dilediğiniz askerleri seçerek yenilmez bir ordu kurabilir ve düşmanlarınıza ölüm saçabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Magic, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz benzersiz bir oyundur.