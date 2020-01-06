Sosyal medya dünyasını bir fırtına ile ele geçirirken, saç kesimi yaparken, maskeleri uygularken, dişleri beyazlatır, gözleri onarır ve her türlü kozmetiği kullanabilirsiniz. Müşterilerinizi yepyeni bir insana dönüştürün!

Idle Makeover birçok ilginç ve komik puanla daha eğlenceli hale geliyor. Aynı türdeki oyunlardan daha benzersiz bir oyun haline dönüşüyor. En kötü insanları telafi etmek, onları güzel insanlara dönüştürmek için yeni bir işe başlayın!

Owen, Amy, Willie ve acı çeken diğer hastalarımızı güzelleştirmek için kalpleri toplamalıyız. Daha sonra, bu kalpleri farklı fiziksel iyileştirmelere ve müdahalelere yatırmamız gerekecek. Saç ekimi, yüz bakımı, diş aletleri, ağda ve lazer gibi pek çok ekipman ile müşterilerinizi memnun edin.