Bir orta çağ kasabası oluşturmaya çalışacağımız Idle Medieval Town’da eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan Idle Medieval Town rengarenk atmosferi ve zengin içeriği ile oyuncularına keyifli zaman geçirme fırsatı veriyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken aldığı güncellemeler ile de yeni içerikleri oyuncularına sunuyor.

Idle temalı bir dünyada orta çağ kasabası kurmaya çalışacağımız oyunda farklı binalar inşa edecek, madenler kuracak ve normal hayatın devamlılığını sağlamaya çalışacağız. Farklı köylerden altınlar toplayacağımız oyunda topladığımız bu altınlar ile kasabamızı geliştirmeye çalışacağız.

3D grafik açılarının yer aldığı oyun da kendi medeniyetimizi hayata geçireceğiz. Komik animasyonların da yer aldığı oyunda çevrimdışı olarak da oynamak mümkün.