Dev bir fabrika kurarak yüzerce sevimli hayvanı korkunç yaratıklar haline getireceğiniz ve sizin için çalışan sayısız köleye sahip olacağınız Idle Monster Factory, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve etkileyici canavar tasarımlarıyla oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi canavar fabrikanızı inşa ederek hayvanların genlerini değiştirerek onları garip yaratıklara dönüştürecek çeşitli makineler icat etmek ve canavar ordunuzu kurmaktır.

Birbirinden sevimli yüzlerce hayvanın geniyle oynayarak hepsini birer canavara dönüştürecek ve sayısız köle çalıştıracaksınız. Dünyaya hükmederek canavarlarınızı dilediğiniz gibi yönetecek ve her işi yaptırabileceksiniz.

Oyunda canavara dönüştürebileceğiniz tavuk, tavşan, kedi, köpek, fare ve daha onlarca hayvan bulunmaktadır. Ayrıca fabrikanızı geliştirdikçe satın alabileceğiniz birçok farklı dönüştürücü makine ve alet yer almaktadır.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Idle Monster Factory, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.