Idle Painter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir simülasyon oyunu olan Idle Painter, sanat atölyenizi inşa edebileceğiniz bir oyundur. Renkli ve canlı görselleriyle ön plana çıkan oyunda resimleri çözerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken oyunlardan bir tanesi diyebileceğim Idle Painter sizleri bekliyor.

Idle Painter oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.