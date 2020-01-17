Idle Park Tycoon

Oyun alanına hoş geldiniz! Burada bakıcı olarak göreviniz, kapsamlı bir eğlence yeri yaratmak ve dünyanın en iyisi olmak için onu genişletmektir.

Aslında her şekilde bir oyun alanı işletmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilirsiniz! Çeşitli departmanlar kurabilir, yönetim sistemini geliştirebilir, daha fazla fon toplayabilirsiniz. Daha fazla turist almak için otoparkı genişletin, reklam çabalarını artırın ve daha fazla çalışan davet, zamanında terfi ve maaş artışıyla iş verimi artırın.

Planlama rotasının düzenlenmesi, ziyaretçilerinizin her birinin tadını çıkarmak için zamanında ve yeterli eğlence alabilmelerini sağlamak, iyi ruh halini geri kazanmalarına yardımcı olmak için eğlenceli bir mekan oluşturun. Oyun alanına katılın ve yönetici olarak başarılı bir yaşam sürün.