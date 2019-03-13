Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve tamamen ücretsiz olarak sunulan Idle Planet Miner, uzayda yolculuk yaparak farklı gezegenlerde maden aramaları yapabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir uzay gemisiyle gezegenler arası yolcuk yapmak ve çeşitli madenler çıkartarak görevleri tamamlamaktır. Sizden istenilen farklı madenleri toplamalı ve seviye atlayarak sonraki bölümleri aktifleştirmelisiniz. Farklı konusu ve sıra dışı tasarımı ile stres atabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı gezegen ve çeşitli uzay araçları yer almaktadır. İşçiler ve farklı özellikleri olan maden araçları ile gezegenlerden değerli taşlar çıkartabilir ve yeni objelerin kilidini açabilirsiniz. Uzay mekiğinden göndereceğiniz uçaklara, çıkarttığınız madenleri yükleyebilir ve seviye atladıkça uçaklarınızın taşıma kapasitesini artırabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Planet Miner, bağımlısı olabileceğiniz eşsiz bir oyundur.