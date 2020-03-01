Deniz haşin bir efsanedir, onun efendisi olun ve Idle Port Tycoon'da dünyayı kurtarın. Kaptan! Dünyanın kaderi bu gemi limanı kurma oyununda sizin elinizde.

Ufukta belirmiş bir uzaylı saldırısıyla ve dünya düşmek üzereyken; eğlence, oyunlar ve deniz şarkıları için zaman yoktur. Tek yapmanız gereken, dokunma becerinizi kullanmak ve inşa etmek. Konteyner eklemek, yüklemek, bu yükleri taşımak, yükseltmek ve kazanmak için ekrana dokunun.

Geçmişe seyahat etmek ve savunmaları inşa etmek size ve ekibinize bağlıdır. Görev zorlu, ancak bu oyunda planınız basit: