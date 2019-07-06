Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Prison Tycoon tamamen ücretsiz mobil bir simülasyon oyunudur.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular madenlerden çıkardıkları altınlar ile kendilerine verilen alanlarda şehirlerini inşa edecek ve geliştirmeye çalışacaklar. Hoş grafik açılarına sahip olan yapımda renkli çok sayıda içerikte karşımıza çıkacak.

Oyuncular diledikleri gibi şehirlerini yönetebilecek ve tasarlayabilecekler. Seviye sistemi ile oyuncular evlerden daha fazla gelir elde edebilecekler. Machbird Studio imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Idle Prison Tycoon ile iki farklı mobil platformda oldukça beğenildi. Tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan oyun, milyonlarca oyuncu tarafından tüm dünyada oynanmaya devam ediyor.