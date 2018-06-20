Ücretsiz olarak mobil simülasyon oyunları arasına katılan Idle Racing GO, Android ve İOS platformunda oynanıyor.

İllegan yarışlara katılacağımız oyunda, motor sesimiz sokaklarda yankılanacak ve adrenalin dolu anlar yaşayacağız. Oyun içerisinde birbirinden farkı çok sayıda yarış aracı yer alıyor. Yarışçılar diledikleri araçları kişiselleştirebilir ve yükseltebilirler. Yarışlara daha hızlı giriş yapmak isteyen oyuncular, araçlarının seviyesini artırarak daha hızlı bir performans elde edebilirler.

1 milyondan fazla yarışçı tarafından mobil platformda oynanan Idle Racing GO, simülasyon oyunları arasında yer almaktadır. Oyuncular 45 fazla araba parçasını diledikleri araçlar üzerinde kullanabilir ve farklı tasarımlar elde edebilirler. Oyun içerisinde yer alan kartlar ekstra güç sağlayacak ve bizler için daha hızlı bir yapı sunacaklar.

Çeşitli liglerinde yer aldığı oyunda, akıcı trafikte yer alacak. Oyuncular akıcı trafik karşısında gerçekçi bir yapı ile karşı karşıya kalacak ve zorlanacaklar. Oyun içerisinde en iyi sürücü olabilmek için mücadele edecek ve en hızlı araçları garajımızda toplamaya çalışacağız. Idle Racing GO, ücretsiz bir simülasyon oyunudur.