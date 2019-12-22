Idle Robbery

Biraz para kazanmanın zamanı geldi. Büyük Patron, Rob için güzel yerler buluyor. Ekibi boşaltın ve polisler gelmeden girdiğiniz yerlerdeki her şeyi toplayın.

Bu sefer hazineyi korumadan çalmak ve daha sonra sinsi becerilerini kullanarak vaktinde kaçmak zorundasın! Bu yeni görev, hayranları memnun edecektir. Macera, dünyanın en güzel şehirlerinde sürüyor. 100'ün üzerinde yeni ganimet eğlencesi. Playa Mafioso, Shamville ve Seagull Körfezi'nin sokaklarında gizlice dolaşırken ne gibi vurgunlar olacak?

Parmak uçlarına basarak gizlice dolaşın, gözlerden uzak durmak için duvarlara sarılın, gardiyanların dikkatini dağıtmak için gürültü yapın ve suçüstü yakalanırsanız, derhal oradan çıkın. Dr. Thievious'ın dolambaçlı planlarını durdurun ve uzaylıların gerçekten var olup olmadığını öğrenin.