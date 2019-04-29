Onlarca farklı şekle sahip birçok yeni ürün üretebileceğiniz ve ürettiğiniz ürünleri pazarlayarak bol miktarda para kazanabileceğiniz Idle Shapes, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan stres giderici bir oyundur.

Düz renklerden oluşan ve göz yormayan sade grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, ekranda yer alan üretim butonlarına art arda tıklayarak farklı şekiller üretmek ve bu şekilleri satarak kazanç sağlamaktır. İlk seviyelerde birkaç farklı şekil üretebilirken, seviye atladıkça yeni şekillerin kilidini açabilir ve bu şekilleri daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Oyunu dilerseniz otomatik moda alarak üretim kendiliğinden gerçekleşmesini sağlayabilir, dilerseniz de ekrana dokunarak bizzat üretimi kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde üretimini sağlayabileceğiniz kare, üçgen, yıldız, yuvarlak ve daha onlarca farklı şekil yer almaktadır. Her şeklin değeri farklıdır. Bu nedenle en çok gelir getiren şekilleri üreterek daha fazla para kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Idle Shapes, eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.