Mobil oyun dünyasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Idle Space Tycoon - Incremental Cash Game, çeşitli uzay gemileri üreterek para kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kolay kontrolü ve kaliteli grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, büyük bir üretim binası oluşturarak farklı uzay araçları geliştirmek ve bu araçları satarak para kazanmaktır. Oyun çevrimdışı olarak oynanmaktadır fakat bazı özelliklere ulaşmak için internet bağlantısına ihtiyacınız olabilir. Oyunda aktif olmasanız bile uzay gemileri gelişmeye devam eder. Böylece oyunu oynamadığınız zamanlarda dahi para kazanmaya devam edersiniz. İlginç konusu ve tasarımı ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı kapasiteye ve özelliğe sahip onlarca uzay aracı üretebilirsiniz. Üretim filonuzu sürekli büyüterek daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Idle Space Tycoon - Incremental Cash Game, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken keyif verici bir oyundur.