Idle Success

Obez, zayıf ve işsiz bir adamdan başlıyorsunuz. Yalın yaşayacak, spor yapacak ve bir iş bulmak için çok çalışacak ve daha sonra kariyer basamaklarına tırmanacaksınız. Arkadaş edin ve arkadaşlarınızla video sohbetler gerçekleştirin.

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Bağımlılık yapan bu hayat simülasyonunda basit bir adamın yakışıklı ve ilgi çekici birisine dönüşmesinin keyfini çıkarın. Kariyerler ve hobilerden ilişkiler ve ailelere, karakterinizin yaşam hikâyesini yönlendirin. Moda tasarımcısı ya da doktor gibi heyecan verici kariyerler ile aşçılık ve gitar çalma gibi hobiler seçin.