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Idle Success 1.5.2 (ios)
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  4. Idle Success - iOS İçin Simülasyon Oyunu

Idle Success

1.5.2
ios
Idle Success
ÜCRETSİZ
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Basit ve değersiz bir adamın kısa sürede neler yapabileceğini gösterin.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Obez, zayıf ve işsiz bir adamdan başlıyorsunuz. Yalın yaşayacak, spor yapacak ve bir iş bulmak için çok çalışacak ve daha sonra kariyer basamaklarına tırmanacaksınız. Arkadaş edin ve arkadaşlarınızla video sohbetler gerçekleştirin.

Kendinizin en iyi versiyonu olun! Arkadaşlarınızla parti yapın, kasaba halkıyla sosyalleşin, özel etkinliklere katılın ve favori aktivitelerinize etiket verin.

Bağımlılık yapan bu hayat simülasyonunda basit bir adamın yakışıklı ve ilgi çekici birisine dönüşmesinin keyfini çıkarın. Kariyerler ve hobilerden ilişkiler ve ailelere, karakterinizin yaşam hikâyesini yönlendirin. Moda tasarımcısı ya da doktor gibi heyecan verici kariyerler ile aşçılık ve gitar çalma gibi hobiler seçin.

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