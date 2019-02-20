Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Supermarket Tycoon ile başarılı bir girişimci olmaya çalışacağız.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Supermarket Tycoon ile rengarenk bir dünya bizleri bekliyor olacak. Başarılı bir girişimci olmaya çalışacağımız yapımda kendi işimizi kuracak ve zengin olma yolunda ilerleyeceğiz.

Ses ve görsel efektler ile desteklenen yapımda oyuncular bir süpermarket kuracak ve yöneterek zenginleşecekler. Oldukça basit kontrollere sahip olan yapımda oyuna kolayca adapte olabileceğiz. Ücretsiz yapısı ile iki farklı mobil platformda geniş kitlelere ulaşan yapımda şaşırtıcı kalitede 3D grafik ve animasyonlar yer alıyor.

Oyuncular işlerini büyetebilecek ve 3D grafikler eşliğinde gerçekçi bir girişimci olacaklar.

Idle Supermarket Tycoon, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.