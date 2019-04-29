Onlarca farklı renge sahip kare bloğun arasında ilerleyerek tüm blokları yiyebileceğiniz ve bloklarda gizlenmiş elmasları bularak seviye atlayabileceğiniz Idle Sweeper, 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken eşsiz bir oyundur.

Siyah arka plan üzerine dizilmiş onlarca kare bloktan oluşan birbirinden zorlu sayısız bölümün yer aldığı bu oyunda amaç, farklı renge ve görünüme sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlamak ve kare blokları yiyerek içlerinde gizlenmiş çeşitli ödülleri bulmaktır. Bölümleri tamamladıkça puan kazanabilir ve kazandığınız puanları kullanarak yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor sayısız bölüm ve toplam 20 farklı karakter bulunmaktadır. Karakterlerin her birinin kendine has özellikleri ve rengi vardır. Karakterinizi seçerek blokları yemeye başlayabilir ve elmas toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz Idle Sweeper, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.