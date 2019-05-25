İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Idle Sword 2 mobil bir simülasyon oyunudur. Rengarenk grafikleri ve aksiyon dolu yapısı ile kısa sürede yarım milyondan fazla kez indirilen yapım, günümüzde hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım ücretsiz olarak oyunculara sunulmaya devam ediyor.

Çeşitli zindanların ve canavarların yer aldığı yapımda ilerlerken karşımıza çıkan yaratıkları avlamaya çalışacağız. Piksel grafikler eşliğinde oynayacağımız yapımda ilerlemeye dayalı bir oynanış yer alacak. Mobil platformda simülasyondan çok RPG tarzında bir oynanışa sahip olan yapım ülkemiz oyuncuları tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediyor.