Idle Tap Cinema, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve sinema salonu sahibi olarak görev yapabileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan Idle Tap Cinema, sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda seviyelerinizi geliştirerek daha fazla insanı çekmeye ve para kazanmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmalı ve zorlu seviyeleri tamamlamalısınız. Büyük bir keyifle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken seviyelerinizi geliştirmek. Kolay bir oynanışa sahip olan Idle Tap Cinema oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Tap Cinema oyununu beğenerek oynayabileceğinizi düşünüyorum.

Idle Tap Cinema oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.