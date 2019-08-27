Idle Tap Racing, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli mobil oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Idle Tap Racing, sizleri bekliyor. Oyunda birbirinden hızlı arabaları kontrol ediyorsunuz. Sürükleyici etkisi ve eşsiz atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken arabaları kontrol etmek.

Bu tarz simülasyon oyunlarını oynamayı seviyorsanız ve arabalara da merakınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. lgi çekici atmosferi ve sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken oyunda stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor.

Idle Tap Racing oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.