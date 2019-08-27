Idle Tap Strongman, iOS platformuna sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz farklı oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz uzun soluklu bir mobil oyun olan Idle Tap Strongman, dünyanın en güçlü adamını kontrol ettiğiniz bir oyundur. Giderek daha ağır yükler çekmesi için karakterinize yardım etmeniz gerek. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Hareketli ve aksiyon dolu oyunlardan farklı olarak daha sakin bir oyun deneyimi sunan Idle Tap Strongman, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun.

Renkli görsellerin ve sürükleyici etkinin yer aldığı oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Oyundaki tek amacınız karakterinizi giderek güçlendirmek ve daha büyük yükler çekmek. Oyunda yer alan bol içerik de göz alıcı bir deneyim sunuyor diyebilirim. Idle Tap Strongman sizleri bekliyor.

Idle Tap Strongman oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.