Iron Horse Games LLC tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Idle Tap Zoo bir simülasyon oyunudur.

Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular kendi zevklerine uygın bir hayvanat bahçesi yaratmaya çalışacaklar. Oyunculara eğlenceli bir simülasyon dünyası sunacak olan yapımda benzersiz farklı hayvanlar da yer alacak.

Oyuncular insanların gezip eğlenmesi için görsel bir şölene sahip olan hayvanat bahçesi yaratmaya çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda karşımıza çıkan yapım, dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanıyor. Rengarenk yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan yapımda dilediğimiz gibi değişiklikler yapabilecek ve kendi zevkimizi oyuna yansıtabileceğiz.

İyi oyunlar dileriz.