Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Idle Theme Park Tycoon mobil bir simülasyon oyunudur. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra oyuncuların beğenisini kazanan ve şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam eden yapım ücretsi yapısı ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Hayallerimizdeki lunaparkı inşa etmeye çalışacağımız oyunda eğlenceli ve bir o kadar da renkli bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Basit arayüzlere ve kullanıcı dostu bir oynanış yapısına sahip olan oyunda şaşırtıcı animasyonlar ve harika 3D grafik açıları yer alıyor. Detaylı içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular en iyi lunaparkı inşa ederek lunapark kralı olmaya çalışacaklar.

Birbirinden farklı eğlence araçları ile lunaparkımızı süsleyecek ve daha fazla ziyaretçi çekmeye çalışacağız. Oyuncular ziyaretçileri memnun bırakarak onların yeniden gelmelerini sağlayacaklar. Fantastik bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular ücretsiz olarak zaman geçirecekler. İki farklı mobil paltformda ücretsiz olarak yayınlanan oyun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.