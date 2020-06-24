Hem gerçek zamanlı hem de internetsiz olarak oynanabilen Idle Undead Beauty macera oyunları arasında yer alıyor.

Sürükleyici bir RPG deneyimi sunan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken yepyeni güncellemeler de alıyor.

PvP gibi birçok savaşa ev sahipliği yapan oyun da oyuncular kendi karakterlerini geliştirecek, özelleştirebilecek ve daha güçlü hale getirebilecekler.

Oyuncular kendi karakterlerini geliştirebilmek için çeşitli görevleri yapmaya çalışacaklar. Ayrıca bu görevlerin sonucunda çeşitli ödüller de oyunculara sunulacak.

Tek bir parmak yardımı ile oynanan başarılı yapım oyuncular tarafından da olumlu olarak değerlendiriliyor.

1000 farklı seviyenin yer aldığı yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken başarılı yapım aldığı güncellemeler ile yepyeni içeriklere de kavuşuyor.