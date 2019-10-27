Bir sihirbazlık okulu inşa ederek yüzlerce sihirbazı eğitebileceğiniz ve okulunuzu büyüterek daha fazla öğrenciye hizmet verebileceğiniz Idle Wizard School, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bir çocuk karakterin size verdiği komutlara uyarak büyük bir sihirbazlık okulu inşa etmek ve yüzlerce sihirbazı eğiterek seviye atlamaktır. Okulunuzu geliştirdikçe yeni bölümler açabilir ve yurtlar yapabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça farklı sihirbazlık malzemelerinin ve iksirlerin kilidini açabilirsiniz. Böylece daha fazla sihirbaz yetiştirebilir ve ekstra para kazanabilirsiniz.

Oyunda farklı özel güçlere ve numaralara sahip yüzlerce sihirbaz karakteri yer almaktadır. Ayrıca sihirbazları eğitirken yararlanacağınız birçok malzeme ve iksir bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve günün stresini atarak keyifli anlar geçirebileceğiniz Idle Wizard School ile sizde kendi sihirbazlık okulunuzu işletebilir ve yeni sihirbazlar yetiştirerek para kazanabilirsiniz.