Farklı renklerde üretilen yüzlerce topun yer aldığı bir platformda yarışarak topları engellerin arasından geçirebileceğiniz ve depolayarak maksimum miktarda topu kurtarabileceğiniz Idle Zen, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yukarıdan düşen toplara dokunarak engellere çarpmalarını engellemek ve indirebildiğiniz kadar fazla topu aşağı indirmektir. Noktalardan ve çeşitli engellerden oluşan top üretim platformlarında yarışarak topları olabildiğince hızlı bir şekilde aşağı indirmeli ve puan toplayarak farklı bölümlerin kilidini açmalısınız. Eğlenceli bölümleri ve stres giderici özelliği ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden zor birçok parkur yer almaktadır. Mavi, turuncu, sarı ve benzeri renklerde üretilen topları engellerden kurtararak puan toplayabilir ve seviye atlayarak daha fazla topun üretilmesini sağlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Idle Zen, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.