Idle Zoo Tycoon 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Hayalindeki gibi hayvanat bahçesi yönetmeye ne dersin? Sıfırdan bir hayvanat bahçesi inşa et. Müşterilerini mutlu edecek doğru hamleleri yap ve para kazan. Amabu oyun diğer oyunlara benzemez. Bu hayvanat bahçesinde çok önemli sorumlulukların var.

Günümüzde hayvanlara olan ilginin farkındayız fakat onları bir çatı altında toplamak kadar önemli olan bir diğer husus da onlara doğru şekilde bakıp, yiyeceklerini eksik etmeyip, doğal yaşam alanından farksız bir alan oluşturmak. Tüm bunlar eksiksiz şekilde yapıldığında hayvanlar da mutlu olur.. Sen de bu oyunda tüm sorumluluklarının bilincinde olan bir yönetici olmalısın. Ki böyle bir durumda karşı taraftan da olumlu dönütler alabilirsin.

Uçan hayvanlardan yüzenlere sürüngenlerden vahşilere kadar çok farklı kategoriden hayvanın bulunduğu bu oyunda önemli olan paranı doğru şekilde kullanıp yeni hayvanları hayvanat bahçene ekleyebilmen. Sana ait harika bir ortam oluşturmaya hazır ol. Çünkü bu oyunun kralı sen olacaksın. Hayvanlarla çok iyi anlaşacağına eminim. Müşterileri de mutlu edersen senden iyisi yok. Bu renkli atmosferin içinde bulunmak ve eğlenceye dahil olmak istiyorsan sen de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.