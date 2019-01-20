İGDAŞ uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan fatura sorgulama, ödeme ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen İGDAŞ uygulaması, doğalgaz aboneliğinize dair birçok işlemi kolayca yapabilmenize olanak tanıyor. Fatura sorgulama ve ödeme, fatura detaylarını inceleme ve fatura itirazları gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, geçmiş faturalarınızı da görüntüleyebiliyorsunuz.

Bağlantı ve kullanım sözleşmelerinize ulaşabilmenizi sağlayan İGDAŞ uygulamasında, yılın her mevsiminde aynı faturayı ödemek için size önerilen fiyatlarla Sabit Ödeme sistemini kullanmaya da başlayabiliyorsunuz. Doğalgaz sayacınız arızalandığında tek dokunuşla arıza bildirimi yapabileceğiniz İGDAŞ uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri