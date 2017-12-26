iMaze, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bölümleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda labirentleri en kısa sürede tamamlamak için mücadele ediyorsunuz.

Son derece dikkatli olmanız gereken bir labirent oyunu olan iMaze, yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Sürekli değişen bölümlere ayak uydurmanız gereken oyunda bölümleri geçtikçe işiniz daha da zorlaşıyor. Bu nedenle dikkatli bir şekilde ilerlemeli ve kısa sürede hedeflere ulaşmalısınız. Karmaşık bölümleri geçebilmek için doğru yolları analiz etmeniz gerekiyor. Can sıkıntınızı giderip boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz nitelikte bir oyun olan iMaze, sizleri bekliyor. Labirent oyunu sevenlerin de mutlaka denemesi gereken iMaze oyununu sakın kaçırmayın.

iMaze oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.