Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Infinite Growth, çeşitli yiyeceklerden yararlanarak bebeğinizi besleyebileceğiniz ve gelişmesini sağlayarak dev boyutlara getireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Pikse tarzındaki grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bebeğinizin sürekli bir gelişim göstermesi için mücadele ederek çeşitli yiyecekler ve vitaminlerle onu beslemek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir.

Küçücük bir bebeğe sürekli bir şeyler yedirerek ve içirerek onu dev bir canavara çevirebilirsiniz. Yiyeceklerin tanıtımını yaparak para kazanabilir ve daha fazla besin takviyesi yapabilirsiniz.

Bebeğinize burger, sandviç, biftek, tavuk ve daha onlarca besinde değeri yüksek yiyecek verebilir ve bir an önce gelişmesini sağlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Aksiyon ve macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete açılan Infinite Growth, yüz binlerce oyun severin beğenisini toplayan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.