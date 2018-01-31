Infinite West, iOS platformuna özel çıkış yapan vahşi batı temalı strateji oyunu. Minimalist stil yüksek kalitede ve detaylı görseller sunan oyunda hem eşi hem de çocuğu vahşi bir çete tarafından öldürülen eski bir silahlı soyguncunun yerine geçiyoruz. Vahşi Batı’da adaleti sağlayacak kimse yok! Tüm haydutların işini bitirmeliyiz.

iPhone ve iPad’de oynanabilir vahşi batı oyunu benzerlerinden çok farklı bir oynanış sunuyor. 7x7 oldukça ufak bir alanda hareket edebiliyorsunuz. Çevrenizi saran haydutlar yanlarına gitmediğiniz sürece size hiçbir şey yapamıyorlar. Kötü adamları indirmek için stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde birini vurmaya çalışırken arkadaşı size silahını doğrultup orada işinizi bitiriyor. Bir yandan kötü adamları öldürürken diğer yandan kaynakları toplamanız gerekiyor.

Satranç gibi masa oyunlarından esinlenerek hazırlanmış strateji - bulmaca türünde farklı bir oyun Infinite West. Vahşi batı oyunlarını seviyor, düşünmeye zorlayan bölümlerle süslü oyunlara bayılıyorsanız indirin. Oyunun tek kötü yanı; ilk 7 bölümü ücretsiz oynamaya izin vermesi.

Infinite West Özellikleri: