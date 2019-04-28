Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Infinitode, kare bloklardan oluşan büyük bir harita üzerinde ilerleyerek kendi savunma kulenizi inşa edebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Siyah ve gri tonlardan oluşan arka fonları ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kare bloklardan yararlanarak farklı şekiller tasarlamak ve sağlam bir savunma mekanizması oluşturmaktır. Onlarca kutucuğu birleştirerek dilediğiniz şekli tasarlayabilir ve düşmanlarınıza karşı mücadele ederek strateji savaşlarına katılabilirsiniz. Kutuların içlerine farklı özelliklere sahip çeşitli silahlar yerleştirebilir ve kulenizi savunabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce zorlu bölüm ve birçok düşman kulesi yer almaktadır. Doğru stratejiler planlayarak kulenizi geliştirebilir ve rakiplerinizi yenerek çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Seviye atlayarak farklı objelerin kilidini açabilir ve daha gelişmiş kuleler inşa edebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Infinitode, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.