Infinity Drift oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yarışa hazır mısın? Normal hayatta bile sürekli bir yarış halinde olduğumuz için alışkınız bu duruma. Ama bu yarış biraz daha zorlu. Karşına çok fazla engel çıkacak. Sen de bu engelleri aşmak için elinden geleni yapacaksın. Araba kullanmak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Bir de oyunda kullanmak daha zordur.Bu yaşına kadar hep araba oyunlarıyla büyümüş oyuncular için ise çocuk oyuncağıdır.

Bu yarış pistine senin drift yapabilmen için birkaç bariyer koymuşlar. Ama bu bariyerler senin hayatına son verebilir. Ancak gerçek drift ustaları bu bariyerlere çarpmadan yarışı tamamlayabilir. Tabi sen bu oyunun ustası olduğunu düşünüyorsan hiç beklemeden yarışa başlayabilirsin. Ne kadar çok drift yaparsan o kadar puan kazanırsın. Atmosferiyle de tüm oyunseverlerin beğenisini kazanan Infinity Drift oyunu şimdi seni de etkileyeceğine eminim. En iyisi olduğunu herkese göstermenin zamanı geldi. En çok puanı toplayıp rekor kırabilirsin. Sen de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.