Inklings: Word Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin ve seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda gizli kelimeleri ortaya çıkarmalısınız.

Renkli ve keyifli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan Inklings: Word Game, gizli harfleri ortaya çıkararak kelimeleri bulmanız gerken bir oyundur. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda şekerleri patlatıyor ve seviyeleri tamamlıyorsunuz. Sevimli karakterlerle donatılmış olan oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz türden bir oyun olan Inklings: Word Game, aynı zamanda renkli grafikleriyle de dikkat çekiyor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz kelime oyunlarını seviyorsanız Inklings: Word Game tam size göre.

Inklings: Word Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.