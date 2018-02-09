Inochi, iOS platformunda üç boyutlu sıra tabanlı oynanış sunan robot dövüş oyunu olarak yerini alıyor. Robot hayvanları bir araya getiren oyunda AniMech evreninde geçiyor. Kötü kralın saldırısı altında olan gezegenlerini kurtarmak için mücadele veren robot hayvanlara yardımcı oluyoruz. Grafikler efsane, karakterler ilginç, oynanış farklı… Robot dövüş oyunlarını seviyorsanız, kesinlikle indirip oynamalısınız.

iPhone ve iPad’de oynanabilen robot dövüş oyununda hayvanlar robot biçiminde karşımıza çıkıyor. Goril, tavuk, tavşan, timsah, panda, kaplan seçilebilir karakterler arasında. Hepsinin özel bir hareketi var ve ayrı yeteneğe sahipler. Sadece robot hayvanların yaşadığı AniMech adlı bir dünyada geçiyor oyunumuz. Kötü kralı durdurup AniMech kahramanlarını özgürlüklerine kavuşturmak bize düşüyor.

Parçaları yenilenebilir ve yükseltilebilir olan robot hayvanlar oldukça farklı bir şekilde dövüşüyor. Saldırıp savunmaya çekiliyorsunuz. Yani; başta da dediğim gibi sıra tabanlı oynanış hakim. Yalnız robotunuzu hareket ettirmek için tuşlara dokunmak yerine bulmacaları çözüyorsunuz. Bulmacayı ne kadar iyi çözerseniz karakteriniz o kadar etkili saldırıyor veya kendini o kadar iyi savunuyor.