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insatiable io snakes 1.2.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. insatiable io snakes - iOS İçin Aksiyon Oyunudur

insatiable io snakes

1.2.2
ios
insatiable io snakes
ÜCRETSİZ
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Solucan savaşlarına katılacağız.

insatiable io snakes Ekran Görüntüleri - 1
insatiable io snakes Ekran Görüntüleri - 2
insatiable io snakes Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan insatiable io snakes ile solucan kontrol etmeye çalışacağız.

Android ve iOS platformları üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım içerisinde oyunculara epey zengin bir içerik sunuluyor.

Oyuncular küçük solucanlarını karşılarına çıkan nesneleri toplayarak büyütebilecek, diğer solucanlara karşı mücadele edecekler. Oldukça titiz bir çalışmanın eseri olarak mobil oyunculara sunulan yapım da karanlık bir atmosfer yer alıyor.

Farklı renklerde solucan türlerine de sahip. Basit oynanış eşliğinde oyunculara aksiyon dolu anlar sunacak olan yapım yayınlandığı günden bu yana mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncuya hitap etti.

Geçtiğimiz yıldan bu yana yeni güncellemeler almayan yapım Play Store üzerinde de beklenen geri bildirimleri alamadı.

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