insha, Türkiye’nin ilk faizsiz işlem yapan bankası Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından desteklenen şubesiz, tamamen dijital bankacılık uygulaması. Avrupa’nın ilk faizsiz tamamen dijital bankacılık hizmeti olan insha ile tüm SEPA ülkelerine para transferi, Türkiye’ye 7/24 para transferi, dünyanın herhangi bir yerindeki ATM’den para çekme, online alışveriş, temassız işlem gerçekleştirme ve daha birçok işlemi iPhone’unuzdan kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Faize sıcak bakmayan kesimin tercih ettiği bankalardan Albaraka Türk’ün solarisBank AG’nin ana bankacılık altyapısı üzerine inşa ettiği, faizsiz, dijital bankacılık hizmeti insha, fiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şu anda Almanya’da, ilerleyen dönemlerde de kıta Avrupası’nda hizmet verecek olan insha, tamamen dijital süreçler ve dijital ürünlerden meydana geliyor. İslami bankacılık olduğundan zekat hesaplama, yakındaki camiler, kıble bulucu gibi Müslümanların ihtiyaç duyacağı özellikleri sunuyor. Dolandırıcılık koruması da mevcut. Hesabınız 100.000 Euro’ya kadar güvenceye alınıyor.