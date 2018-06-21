Instant War ile bir hayli başarılı bir haritada savaşacak ve Instant War sanatında ustalaşacaksın. Bu oyunda pek çok taktik ile düşmanları avlamanız mevcut. Dağ ve nehirleri kullanarak düşmanlarını tuzağın içine çekebilir aynı zamanda yanlardan gelecek saldırılara karşı koruyabilirsiniz.

Mobil strateji oyunlarının arasında dikkat çekmeyi başaran Instant War'da, gerçekçi bir savaş dünyası sizi bekliyor. Üssünüzü kurarak ve orduları yöneterek oynadığını bu oyunda gerçek düşmanlara karşı amansız mücadele vereceksiniz. Sosyal MMO ve taktik savaş karışımı olan oyunda, orduna elit birimler alıp en son askeri teknolojiyi kullanarak dünyanın dört bir yanındaki rakiplerinle çarpışacak ve üssünü büyüteceksin.

Saldırdığınız üssü ele geçirebilir veya ordularını alabilirsiniz. Böylelikle büyüme hızınızı artırabilir ve oyunun yeni kralı olabilirsiniz. Unutma, dost ve düşmanlarını denetim altında tutarak savaş meydanına hükmetmelisin!