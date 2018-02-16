iPalettes uygulaması iOS cihazlarınızda fotoğraflarda yer alan renkleri tespit etmenizi kolaylaştırıyor.

Çektiğiniz fotoğraflarda bazı renklerin çok iyi olduğunu düşünüyorsanız ve bu renkleri kaydederek çeşitli çalışmalarınızda kullanmak istiyorsanız, iPalettes uygulamasıyla sizleri tanıştıralım. 1000’den fazla renk paleti bulunan uygulamada renkleri kolayca analiz edebildiğiniz gibi kendi paletlerinizi de oluşturabilmeniz mümkün. HEX, HSB, RGB ve CMYK arasında renk dönüştürücüsü sunan iPalettes uygulamasında kendi çektiğiniz fotoğraflardan da renk paletleri oluşturabileceğinizi belirtelim.

Fotoğraflar albümünüzden veya kamera ile çektiğiniz fotoğrafları kullanabileceğiniz iPalettes uygulamasında renklerin analiz edilmesini beklemeniz gerekiyor. Sonrasında ise renk paletini düzenleyebilmeniz mümkün hale geliyor. Analiz edilen renklerin RGB değerlerini ve Hexadecimal kodlarını (#FFFFFF gibi) alarak web tasarım veya grafik tasarım işlerinizde kullanabileceğiniz iPalettes uygulamasının tek dezavantajı ise 12.99 TL’lik ücreti diyebilirim. Bu ücretin daha düşük bir miktarda olması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yine de iPalettes uygulamasının bu fiyata değer olduğunu düşünüyorsanız, iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.